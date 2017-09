Agentes penitenciários treinam técnicas de imobilização com uso de algemas

Assessoria Durante o treinamento, os agentes recebem instrução sobre o uso progressivo da força

Agentes penitenciários estão recebendo treinamento de técnicas de imobilização com uso de algemas e tonfas. A capacitação está sendo oferecido a 40 agentes penitenciários do Estado pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, por meio da Escola Penitenciária.



O curso de aperfeiçoamento é ministrado, de maneira voluntária, pelos servidores de carreira Edmilson Rodrigues Horácio, Richard Dias e Nélio Alves da Costa Júnior, que possuem várias capacitações na área de defesa pessoal, intervenção rápida, contenção, entre outras, algumas delas realizadas fora do Estado. A qualificação é coordenada pelo agente João Bosco Correia e vai até amanhã (22).



Durante o treinamento, os alunos recebem instrução sobre o uso progressivo da força; aplicação de algemas individual e em grupo; técnicas de contenção e condução, imobilizações no solo, utilização de tonfas e tomadas de celas. Os participantes também estão recebendo noções teóricas sobre aspectos éticos e legais.



“O principal objetivo do treinamento é padronizar os procedimentos. Com as técnicas podemos proporcionar a segurança para o agente e preservar a integridade física do interno”, ressalta o instrutor Richard, que já participou de capacitações com grupos táticos no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, entre outros.



Com 28 anos na carreira, o agente penitenciário Paulo Sérgio Vieira está se aperfeiçoando no curso e garante que “sempre é tempo de aprender”. Segundo ele, um dos objetivos é servir de exemplo para profissionais mais novos na busca de apresentar um serviço com cada vez maior qualidade.



A servidora Edimara Dalanora está há apenas dois meses na carreira penitenciária, mas não mede esforços para buscar aprendizado que a ajudará no dia a dia da profissão. Lotada em São Gabriel do Oeste, nem a distância a desanimou na busca de aperfeiçoar as técnicas de trabalho. “A gente está em contato direto com as internas e isso é extremamente importante, quanto mais a gente conseguir se especializar, mais ofereceremos um trabalho de qualidade”, pontua.



Segundo o coordenador da capacitação, agente Bosco, esse é o primeiro curso realizado com o trabalho voluntário dos agentes, que são qualificados a realizarem a ministração e possuem vários conhecimentos inerentes. “Eles aceitaram dividir com os colegas de profissão, no sentido de aperfeiçoar os trabalhos”, destaca. “Temos vários servidores que são capacitados e entendemos que eles podem ministrar cursos e multiplicar o conhecimento junto aos demais com excelência”, completa.



De acordo com o diretor da Espen, Vilson Guedes, existe um grande esforço em oferecer qualificações profissionais aos agentes, seja por meio de parcerias, como as desenvolvidas com a Escola de Governo, seja com atuação voluntária de instrutores. “Essa é a primeira capacitação em que os agentes qualificados fazem a instrução dos companheiros de profissão, consideramos um importante avanço, que ocorre graças ao apoio desses profissionais”, agradece.



Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, cursos como este são importantes, pois servem tanto para aprimorar, quanto para agregar novos conhecimentos. “Auxiliam na quebra da rotina e motivam os servidores a trabalhar em equipe e a refletir sobre a necessidade de constante aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal”, finaliza.