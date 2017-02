Agentes penitenciários recém-formados cobram nomeação de aprovados em concurso

Natália Moraes/Capital News Recém formados cobram nomeação de aprovados em concurso da Agepen

Cerca de 100 agentes penitenciários recém-formados pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciária (Agepen), acompanham a sessão ordinária desta quarta-feira (22) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Grupo busca apoio dos deputados para que o Governo do Estado cumpra a nomeação dos mais de 400 profissionais formados no dia 1º de fevereiro.



Segundo membros da Comissão dos formados, os servidores querem entender porque ainda não foram convocados, sendo que o governado, Reinaldo Azambuja (PSDB), garantiu que isso seria feito logo após a formatura da turma.





Natália Moraes/Capital News Formados acopanham sessão na Assembleia Legislativa

Por conta do curso preparatório, realizado entre os dias 23 de novembro e 23 de janeiro, os agentes foram obrigados a pedir demissão de seus serviços, conforme exigência publicada no edital do concurso solicitando que o candidato não tivesse vínculo empregatício pelo prazo de três meses.



Como a nomeação ainda não foi feita, os formandos estão sem trabalhar. “São 435 pais de família desempregados”, relatou Oseias Daniel, membro da comissão dos formandos, ao ressaltar a dificuldades dos novos agentes.



Para o também recém-formado, Kleiton Caminha, o fato de não estar trabalhando já está afetando o pagamento das contas. “A pensão não espera, filho que quer uma coisa não espera. Temos que pagar faturas como todo mundo", completou.

Comissão dos formados conseguiu se reunir com o líder do governo na assembleia, Reinaldo Modesto (PSDB), que se mostrou solidário a causa dos agentes.



Reforma

Os anúncios de reforma administrativa e previdenciária por parte de Reinaldo Azambuja também deixando os novos agentes apreensivos. Por conta disso, os recém-formados devem participar ainda hoje de uma audiência na Casa de Leis estadual que discutirá o tema.



Sessão está agendada para às 14h, na Assembleia Legislativa. De acordo com a comissão, os servidores não são contra a reforma, mas gostariam de entender melhor as propostas do governo e como isso pode impactar na nomeação deles.