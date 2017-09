Agendamento para exames preventivos em mulheres termina nesta sexta

Tamanho do texto

Termina nesta sexta-feira (29) o período de agendamento para exames preventivos, papanicolau e mamografia que serão feitos no Instituto Mirim de Campo Grande (IMCG), no dia 5 de outubro.

O agendamento deve ser feito no instituto, localizado na rua Anhanduí, região central da cidade, até as 17h. É necessário apresentar CPF, RG, Cartão SUS e comprovante de residência.

Divulgação/PMCG Ação acontece no Instituto Mirim de Campo Grande

A ação se deve ao mês Outubro Rosa, dedicado à prevenção ao câncer nas mulheres. Em apoio, o IMCG em parceria com o Hospital de Câncer de Barretos, realiza no dia 5 de outubro exames preventivos, papanicolau e mamografia. As vagas são limitadas.

Orientação

Para fazer o exame de papanicolau a mulheres precisam ter idade entre 25 e 65 anos, não ter relações sexuais pelo menos dois dias antes do exame, não usar pomadas ginecológicas também pelos menos dois dias antes não estar menstruada.

Para o exame da mamografia a paciente deve ter idade de 40 a 69 anos. As mulheres com 40 a 49 anos devem fazer estes exames anualmente. Mulheres de 50 a 69 anos devem realizar o exame a cada dois anos.