Agências bancárias funcionam até esta quinta-feira

A população tem até esta quinta-feira (29) para utilizar as agências bancárias, já que hoje é o último dia de funcionamento em 2016. O atendimento será em horário normal, das 11h às 16h. Na sexta-feira (30), não haverá expediente.



Conforme informou a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), o expediente retornará apenas no dia 2 de janeiro, primeiro dia útil de 2017.



As contas de consumo, como água, luz, telefone e TV a cabo, e os carnês que estiverem com vencimento no período de recesso das agências, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte ao feriado, sem a incidência de multa por atraso.



Outros meios

No período de recesso da rede bancária, os usuários podem utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone, casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados para realizar as operações. Além disso, as contas que possuem código de barra poderão ser pagas nos próprios caixas automáticos. Já em relação aos boletos bancários, os clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão fazer o agendamento pelos canais eletrônicos ou pagá-los por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).