Afrangel realiza churrasco beneficente para ajudar no tratamento de crianças

Divulgação Convites podem ser adquiridos na hora

O Lar das Crianças com Aids – Afrangel realiza o Churrasco Beneficente para ajudar a instituição a atender crianças carentes diariamente. O evento acontece no domingo (18), às 11h30, rua Dr. Dolor de Andrade, 270, bairro São Francisco próximo ao Coper.



A ideia do evento é pagar funcionários e proporcionar uma melhor estrutura, já que a instituição não recebe ajuda além de doações e evento. A equipe espera a presença de aproximadamente 800 pessoas, pois a procura pelos convites é pequena por conta da crise.



Cada convite individual custa R$ 25, crianças até sete anos não pagam. A pessoa deve levar pratos e talheres e o local não servirá marmita. “Esperamos a participação das pessoas e que possam vir e conhecer nosso espaço, precisamos de ajuda para continuar atender crianças que não têm condições de fazer o tratamento”, comenta irmã Madalena.

Interessados podem ligar no (67) 3365-0590.

Afrangel



A Afrangel é a única instituição a oferecer esses serviços em Mato Grosso do Sul, iniciado em 27 de setembro de 1966. A rotina das irmãs que cuidam do local começa cedo, às 4h15 quando saem com o ônibus da instituição para diversos pontos estratégicos como forma de buscar as crianças.



Ainda no ônibus recebem café da manhã e medicação. As crianças que estudam são levadas para as escolas e os bebês vão para o Lar onde recebem todos os cuidados. Às 11h30, quando os estudantes chegam do colégio, almoçam, descansam e depois vão para atividades diversificadas. O dia encerra às 16h30 quando o ônibus sai para entregar as crianças em suas casas.