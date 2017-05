Aeroporto opera sem restrições neste feriado

Tamanho do texto

Deurico/Arquivo Capital News Aeroporto Internacional de Campo Grande

O aeroporto internacional de Campo Grande opera normalmente para pousos e decolagens na manhã desta segunda feira (1), dia do trabalhador. Segundo a INFRAERO não houve cancelamentos ou atrasos em nenhum dos vôos.



O feriado do trabalhador amanheceu parcialmente nublado na capital, segundo o INMET deve continuar assim durante todo o dia, com possibilidades de chuvas em áreas isoladas durante a tarde.