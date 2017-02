Aeroporto opera sem restrições em Campo Grande

Tamanho do texto

O Aeroporto Internacional de Campo Grande funciona normalmente nesta quarta-feira (8). Até o momento não foram registrados atrasos ou cancelamentos de voos, de acordo com a assessoria da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária).



O dia começou com céu entre nuvens e previsão é de mais chuva passageira. A temperatura na cidade deve ficar na casa dos 29ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).