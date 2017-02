Aeroporto opera sem restrições com voo atrasado

O Aeroporto Internacional de Campo Grande opera sem restrições para pousos e decolagens. Os serviços acontecem nesta de terça-feira (21). De acordo com o site da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos oitos voos foi registrado um atraso da empresa Azul que partiria às 6h13. O motivo do cancelamento não foi divulgado.



O dia na Capital começou com céu aberto. A previsão é de tempo nublado com chuva e trovoadas isoladas. Temperatura na casa dos 33ºC e umidade relativa do ar mínima em 50%.