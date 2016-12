Aeroporto opera sem atrasos e cancelamentos em Campo Grande

Mesmo com a forte chuva que tomou conta da cidade, o Aeroporto Internacional de Campo Grande opera normalmente para pousos e decolagens. A chuva aconteceu nesta sexta-feira (23), no final da manhã e segue durante o dia.



De acordo com a assessoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), não foram registrados atrasos e nem cancelamentos. Para hoje são 14 partidas e sete chegadas programadas na Capital.



O dia começou nublado com previsão de pancadas de chuva. A temperatura é de 22°C e umidade relativa do ar mínima em 55%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.