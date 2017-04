Aeroporto opera normalmente nesta sexta-feira

O Aeroporto Internacional de Campo Grande opera sem restrições para pousos e decolagens. Mesmo com a greve geral nesta manhã de sexta-feira (28), o serviço não foi afetado na Capital.



Conforme informações do site da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ainda não foram registrados atrasos e cancelamentos de voos. O dia começou com previsão de tempo parcialmente nublado a claro com temperatura máxima na casa dos 24ºC.