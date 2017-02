Aeroporto Internacional opera sem atrasos

Tamanho do texto

O Aeroporto Internacional de Campo Grande opera normalmente nesta quinta-feira (9). De acordo com o site da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até o momento não houve nem uma alteração para os cincos voos agendados.



A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. A temperatura máxima na cidade deve ficar na casa dos 33ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).