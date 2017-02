Aeromóvel pode ser nova modalidade de transporte em Campo Grande

Divulgação/Assessoria Reunião aconteceu na segunda-feira

Foi discutida a possibilidade de instalar um aeromóvel como alternativa de transporte público coletivo em Campo Grande. O prefeito, Marquinhos Trad, reuniu com o representante de uma empresa interessada no assunto, na segunda-feira (20).



Conforme a assessoria, o aeromóvel é um meio de transporte automatizado, em via elevada, que utiliza veículos leves, não motorizados, com estruturas de sustentação esbeltas.



O projeto leva em consideração a ocupação mínima do espaço do solo. E libera a área do nível do solo para outras funções e atividades. "O trânsito de Campo Grande nunca foi planejado. É necessário que comecemos a pensar em abrir as discussões no sentido de pensar em alternativas viáveis para resolver essa questão, principalmente pela mobilidade urbana", considera o prefeito.



Em Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, o automóvel foi lançado em agosto de 2013. A linha liga o Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho à Estação Aeroporto do metrô local. O veículo utilizado é movido a ar, com tecnologia 100% brasileira.



Ainda de acordo com a assessoria, foram investidos R$ 37,8 milhões da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) no empreendimento, que transporta uma média de três mil passageiros por dia.