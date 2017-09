Advogado de MS é escolhido para representar OAB no CNJ

OAB Ary Raghiant Neto de e Sandra Krieger Gonçalves, de Santa Catarina, representarão a diretoria nacional da OAB junto ao CNMP

O Conselho Pleno da OAB aprovou por unanimidade nesta terça-feira (19), dois nomes para integrar o corpo de conselheiros do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), um deles, é Ary Raghiant Neto, que representará a diretoria nacional da OAB junto ao CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) e ao Conselho Nacional de Justiça, respectivamente.



“Tenho certeza de que exercerão de maneira exemplar a representação e fico absolutamente tranquilo ao saber que temos um advogado e uma advogada de envergadura como voz da diretoria nestes Conselhos”, disse o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia.



Ary Raghiant Neto se pronunciou. “Recebo a indicação ora referendada pelo Conselho como missão, tal qual definiu minha colega Sandra. Comprometo-me com todos a honrar o mandato que me concedem, agradecendo pela confiança da diretoria e prevendo muita luta pela advocacia brasileira”, afirmou.