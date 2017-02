Adolescente ferido com mangueira em lava-jato morre após 11 dias internado

Deurico Ramos/Capital News Faleceu menino que teve mangueira de compressão de ar introduzida no ânus

Funcionário e dono do local introduziram mangueira de ar no ânus. Após cirurgia vítima perdeu parte do intestino e hoje teve complicações no esôfago.



No início da tarde desta terça-feira (14), morreu na Santa Casa da Capital, o jovem que foi ferido pelo patrão e outro funcionário com mangueira em lava-jato no último dia (3).



Após uma “brincadeira” com mangueira de compressão de ar, a vítima passou por uma série de cirurgias, onde perdeu parte do intestino, A pressão do ar foi intensa que estourou o intestino grosso e comprimiu os pulmões, trancando as válvulas respiratórias.



Falecimento do jovem foi confirmado pela assessoria da Santa Casa de Campo Grande, que disse estar sendo aguardado resultado da causa morte, para que possa divulgar detalhes sobre o caso.