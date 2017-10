Acrissul pede ressarcimento para devolver área cedida pelo governo do Estado

O presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Jonatan Barbosa, se posicionou a respeito da recomendação do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE-MS), para rescisão do termo de permissão de uso assinado entre o governo do Estado e a entidade, para área localizada na saída de Três Lagoas, a 13 km da área urbana.



“Nós trabalhamos aquela área. Quando nos foi entregue, era Cerrado bruto. Dividimos, fizemos instalação de rede elétrica, hidráulica, poços artesianos, arborização com a plantação de mais de 200 palmeiras adultas”, conta Jonatan.



O MPE alega que não foi desenvolvida no local nenhuma atividade de interesse público ou social, como está previsto no termo de permissão de uso. “Estão falando que a parceria que a Acrissul tinha com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), com o projeto de equoterapia não existe mais, mas ela nunca funcionou ali. Sempre foi na Acrissul urbana. Como fazer crianças carentes irem até a saída da cidade para participar de um projeto? Como que elas se locomoveriam até lá? Sempre foram atendidas e continuam sendo, através de outra parceria ali na sede urbana”, esclarece.



Segundo a nota assinada por Barbosa, a parceria com a UCDB acabou depois que houve a troca de reitoria na universidade. O presidente admite fazer a devolução da área, mas pede ressarcimento. “Caso tenhamos que devolver, para rescindir o Comodato de 50 anos, ao final, podemos até devolver, com todo ressarcimento dos volumes de recursos da Associação gastos até então”, diz o documento.