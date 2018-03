Ações de consumo consciente de água são realizadas na Capital

Tamanho do texto

Para celebrar o Dia Mundial da Água, a Prefeitura de Campo Grande promove a “Blitz da Água - o desperdício pode ser a gota d’água” nesta quinta-feira (22). A mobilização será realizada na Praça Pantaneira, das 7h30 às9h30.

A ação é promovida pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) com intenção de sensibilizar a população para a preservação dos recursos hídricos e uso racional da água. “Durante a blitz serão distribuídos copos sanfonados reutilizáveis, sementes de ipê e cartilhas explicativas” conta o diretor de planejamento ambiental da Planurb, Rodrigo Giansante.

O Dia Mundial da Água de 2018 tem como tema “A resposta está na natureza”. Fernando Garay, coordenador de meio ambiente da Águas Guariroba, que é parceira da ação, explica que estratégias de preservação e restauração ambiental podem proteger o ciclo da água e melhorar a qualidade de vida da população. “Por isso faremos a distribuição de mudas nativas do cerrado, para alertar a população mundial sobre a preservação dos bens naturais como as remanescentes florestais e, sobretudo, da água”, afirma

Fórum Mundial da Água

Campo Grande também participa do 8º Fórum Mundial da Água, o maior evento global sobre o tema realizado em Brasília, nesta semana. Serão apresentadas as ações de preservação aos recursos hídricos desenvolvidas na Capital.

Também serão apresentados as ações e resultados alcançados com o Programa Manancial Vivo. O projeto voluntário incentiva a restauração do potencial hídrico e controle da poluição no meio rural.

O programa prevê pagamentos aos produtores rurais que, através de práticas e manejos conservacionistas de melhoria da distribuição da cobertura florestal, contribuam para o aumento da infiltração de água e para o abatimento efetivo da erosão, sedimentação e incremento de biodiversidade.

Outras ações

Como parte das ações de conscientização, o Centro de Educação Ambiental Imbirussu (CEA Imbirussu) realizará diversas atividades. Entre elas, o plantio de árvores, palestras, visitas de estudantes e trilha interpretativa.

Quinta-feira (22)

8h – Palestra na Escola Municipal Professor Fauze Scaff Gattass Filho com tema “Importância da Mata Ciliar na Preservação dos Recursos Hídricos”

9h – Plantio de árvores na escola com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental

Sexta-feira (23)

8h – Palestra no auditório do CEA Imbirussu com tema “Importância da Mata Ciliar na Preservação dos Recursos Hídricos” para alunos da Escola Municipal Carlos Vilhalva Cristaldo

9h – Trilha interpretativa na área do horto florestal, observação da área de vereda e o córrego Imbirussu com alunos da Escola Municipal Carlos Vilhalva Cristaldo

13h30min – Palestra no auditório do CEA Imbirussu com tema “Importância da Mata Ciliar na Preservação dos Recursos Hídricos” para alunos da Escola Municipal Carlos Vilhalva Cristaldo

14h30min – Trilha interpretativa na área do horto florestal do CEA, observação da área de vereda e o córrego Imbirussu com alunos da Escola Municipal Carlos Vilhalva Cristaldo