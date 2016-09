Ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti terá início no Estado

A partir de setembro Mato Grosso do Sul dá início as ações voltadas para o combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como a dengue, febre chikungunya e vírus zika.





Ação tem como objetivo antecipar aos períodos de chuva reduzindo os números de locais propícios a serem focos e criadouros do mosquito. Além de procurar evitar o acumulo de resíduos que possam se tornar possíveis criadouros do Aedes.



Além das ações em campo também será feito um centro de informações desenvolvido para armazenar informações e designar as estratégias para o combate aos focos do mosquito de forma automatizada. As informações serão repassadas dos agentes de saúde para os moradores de todas as regiões que serão visitadas.



A preocupação da Secretaria de Saúde está voltada aos ovos que foram depositados durante o período de alta incidência e que podem eclodir durante as chuvas, o que pode aumentar os casos de notificações no estado.



Como principal centro de ações no combate ao mosquito Aedes Aegypti, a Sala de Situação também conta com a atuação de instituições parceiras que prestam suporte aos trabalhos de identificação de possíveis focos do Aedes. Ao todo, 35 instituições como Ministério Público Estadual, Corpo de Bombeiros, Tribunal de Justiça e Secretaria de Educação integram um Comitê Estadual de Enfrentamento ao Aedes Aegypti.