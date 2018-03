Acesso alternativo à Jardim será entregue nesta semana

Tamanho do texto

Chico Ribeiro / Governo de MS Ponte sobre Rio dos Velhos interrompeu tráfego em importante região de produção de grãos e boi gordo em Jardim

O acesso alternativo à ponte de concreto do rios dos Velhos, no município de Jardim, será entregue até o fim da semana, de acordo com Agência Estadual de Gestão de Empreendimento (Agesul).

O gerente regional da Agesul em Jardim, Edmilson Nogueira Escobar, explica que a chuva que caiu na última semana atrasou a obra. Entretanto, as equipes já voltaram a trabalhar. “Estão todos no local. Pelo acesso já estão passando caminhonetes, mas ainda não há condição total de tráfego. Vamos entregar até quarta ou quinta-feira”, afirma.

Agesul Já passam caminhonetes pelo acesso, mas ainda não há condição total de tráfego.

A ponte caiu parcialmente após um forte temporal e precisou ser interditada no fim de fevereiro. A correnteza do rio deslocou um dos blocos da ponte de concreto. O desvio é a única alternativa para o trânsito. A região, que é produtora de grãos e gado, ficou isolada.

As aulas precisaram ser suspensas, devido a falta de condições de transportar crianças dos assentamentos Recanto do Miranda e Guardinha, a aproximadamente 20 quilômetros de Jardim.

Em todo o Estado, mais de 65 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas, incluindo 1.027 desalojados e 240 desabrigados, de acordo com dados da Defesa Civil Estadual. Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 23 tiveram situação de emergência reconhecida pelo Estado por conta das chuvas intensas.