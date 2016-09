Ação voluntária é realizada neste sábado na Associação Franciscanas Angelinas

Uma ação voluntária será realizada neste sábado (3) na Associação Franciscanas Angelinas (Afrangel) de Campo Grande que atende crianças de 0 a 12 anos de idade que vivem ou convivem com HIV/Aids, por meio da CCR MSVia que contará com mais de 80 colaboradores.



A ação, denominada “Nosso Mundo Melhor”, terá início às 10h com atividades como: pintura facial, dinâmicas, gincanas e brincadeiras com as crianças atendidas pela entidade. Além disso, serão realizados pequenos reparos da edificação da entidade, e serão entregues roupas e materiais necessários para a manutenção da instituição, como produtos alimentícios e de limpeza arrecadados pelos colaboradores da empresa.



Conforme a Ouvidora da CCR MSVia, Cristiana Holanda, responsável pelo Programa de Voluntariado em Mato Grosso do Sul, a proposta da empresa é contribuir para engajar os colaboradores em ações solidárias, em parceria com instituições e projetos sociais locais, de maneira a criar uma rede colaborativa de ajuda ao próximo.



“O voluntariado empresarial pode ser uma luz que, partindo dos princípios de solidariedade, cidadania, transforma-se numa ferramenta para agregar sentimentos, valores e potencialidades, gera capital social e atende às necessidades da comunidade”, afirma Cristiana.