Ação social no Bairro Universitário estimula saúde bucal pelos dentistas

Divulgação/Assessoria Em busca de um sorriso saudável

Para mudar a realidade do sorriso das crianças, o Grupo Qualidade em Saúde foi criado, com união de 700 dentistas. O desafio é grande, uma vez que foram anos sem investimento na área por parte do Poder Público. No entanto, o resultado é resgatar a dignidade destas pequenas crianças.



"Pretendemos contribuir com a sociedade e deixar um legado, promovendo saúde e orientando como mantê-la por toda a vida, evitando tratamentos onerosos e invasivos. O grupo possui profissionais em todas as especialidades, inclusive odontopediatras", ressaltou Dr Daniel Dionello, membro do Grupo Qualidade em Saúde.



As ações de saúde bucal permeiam a ausência de uma política nacional voltada para prevenção das doenças orais. No Mato Grosso do Sul, oito profissionais irão atender os meninos e meninas residentes no Bairro Universitário (Rua Lafaiete), às 8h, no próximo sábado (26/11).



Outras Informações: 98401-5856 (Dr Daniel Dionello)