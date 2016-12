Ação sobre natal em presídio feminino busca a ressocialização de presas

Divulgação/Portal MS A iniciativa envolveu dinâmicas em grupos

Neste período natalino, o Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi” (EPIIZ) recebeu uma ação para a ressocialização das detentas. Por meio de vivências e lembranças de natais passados retratados em forma de dramatização, o projeto “Gaia”, buscou despertar a reflexão sobre a construção de uma vida melhor no futuro.



A iniciativa envolveu dinâmicas em grupos, nas quais as detentas apresentaram e discutiram lembranças sobre esse período do ano e, após isso, encenaram para as demais suas vivências, refletindo sobre suas escolhas e quais as perspectivas de futuro.



A ação é realizada por meio de parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul (Adepol).

Autor e responsável pelo projeto, o psicólogo Rômulo Said Monteiro disse que a iniciativa consiste em utilizar experiências originais de natais, vividas desde a infância, nas montagens de cenas. “O objetivo é resgatar a verdadeira essência do natal, os laços familiares e o amor ao próximo, já que hoje o Natal é mais visto como uma data comercial”, comentou.



Para a diretora do presídio, Mari Jane Boleti Carrilho, atividades como o projeto “Gaia” ajudam no processo de reinserção das internas, pois estimulam a autoestima e a autorreflexão. “São muito importantes essas parcerias que trazem um olhar diferenciado neste momento de clausura, que as estimulam a voltar a sonhar e a pensar nos erros do passado como problemas a serem superados para a construção de novos valores e novas histórias”, declarou.