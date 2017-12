Ação realiza 1,2 mil cirurgias eletivas oftalmológicas

Divulgação / Governo de MS O governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Saúde, Carlos Coimbra, acompanharam os atendimentos realizados no hospital

Cerca de 1,2 mil cirurgias eletivas de oftalmologia estão sendo realizadas no hospital de Câncer Alfredo Abraão, esta semana. A expectativa é de que 400 pessoas sejam atendidas diariamente no hospital durante a ação, que é realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul.

Os procedimentos são direcionados aos pacientes da fila do Sistema Único de Saúde (SUS) das microrregiões de Campo Grande e de Ponta Porã. Também também estão sendo realizadas consultas e exames oftalmológicos.

O governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Saúde, Carlos Coimbra, acompanharam os atendimentos realizados no hospital, na terça-feira (19). Para o governador, a ação tem objetivo de dar continuidade à filosofia iniciada pela Caravana da Saúde, diminuindo a fila de espera para procedimentos.

“Estamos buscando um reforço para dar continuidade a esta iniciativa. Esta parceria com o hospital de Câncer está realizando inicialmente 1.200 cirurgias e o nosso objetivo é ampliar esta demanda. Com a Caravana chegamos a realizar mais de 40 mil cirurgias de catarata e ainda temos na fila mais 17 mil pessoas. Se conseguirmos mais parcerias com hospitais públicos e filantrópicos vamos zerar esta fila, este é o nosso desafio a partir de agora”, afirmou o governador.

A ação de cirurgias eletivas conta com recursos do Governo Federal de R$ 1,4 milhão. Serão atendidos pacientes da microrregião de Campo Grande e Ponta Porã, que incluem as cidades de Bandeirantes, Camapuã, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Terenos, Bonito, Porto Murtinho, Amambai, Antonio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

Os pacientes operados terão três retornos: o primeiro, realizado dois dias após a cirurgia; o segundo sete dias depois; e o último retorno 30 dias após o procedimento. Todas as intervenções cirúrgicas devem ser feitas no prazo de uma semana.