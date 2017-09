Ação no fim de semana comemora a Semana do Idoso em Campo Grande

“Ação alusiva ao Dia Nacional do Idoso” acontece no sábado (30), das 8h às 11h, na praça Ary Coelho, em Campo Grande. No local, serão feitas apresentações culturais e prestados serviços de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) que promove a ação espera a participação de pelo menos 300 pessoas.





Reprodução/Internet ...

De acordo com informações da SES, além de prestigiar shows e apresentações, os idosos poderão aferir a pressão e medir a glicemia.



Diversas instituições e associações participam do evento como: a Universidade da Melhor Idade (UMI), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Águas Guariroba, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e rede de supermercados Comper.

O evento é uma iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

De acordo com levantamento da SES, Mato Grosso do Sul tem cerca de 350 mil idosos. Entre os anos de 2014 e 2016, essa população cresceu 27%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente representa 11% de todos os habitantes do Estado.



“A população idosa está aumentando vertiginosamente e precisamos pensar em ações de saúde e qualidade de vida para essa população”, afirmou a coordenadora do Projeto de Saúde da Pessoa Idosa da SES e integrante do Conselho Estadual em Defesa dos Direitos a Pessoa Idosa, Neiva Figueiredo.