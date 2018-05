Ação estaciona cadeiras de rodas na 14 de Julho

Deurico/Capital News Multa para quem usar indevidamente a vaga privativa de idosos e deficientes é de R$ 293,47

A subsecretaria dos Direitos Humanos (SDHU) realiza a campanha “Esta vaga não é sua nem por um minuto”, nesta terça-feira (22). Cadeiras de roda ocuparão vagas de estacionamento na Rua 14 de Julho, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco, das 8h às 11h.

Em parceria com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a ação faz parte do Maio Amarelo. Ao longo do mês, estão sendo realizadas diversas campanhas educativas e sobre os cuidados no trânsito, para reduzir o número de acidentes e preservar vidas.

O coordenador de apoio da pessoa com deficiência, David Marques, explica que a ideia é trabalhar a conscientização e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência, além de mostrar aos motoristas o quanto é ruim encontrar um veículo parado em uma vaga que não lhe pertence por direito.

A multa para quem usar indevidamente a vaga privativa de idosos e deficientes é de R$ 293,47 e ainda sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Junior, afirma que muitas desculpas são dadas para utilização das vagas dos deficientes e idosos. “Entre as desculpas estão: fui tomar um cafezinho; fui pegar um negocinho; é bem rapidinho; já volto; volto em um Minuto… A campanha é para abolir de vez as desculpas e para que deficientes e idosos tenham seus direitos respeitados”, disse.