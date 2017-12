Ação emergencial será realizada no Noroeste e Chácara dos Poderes

Tamanho do texto

Divulgação / PMCG As chuvas deixaram as ruas intransitáveis

Uma intervenção emergencial no Jardim Noroeste e na Chácara dos Poderes, regiões da cidade castigadas pelas últimas chuvas com várias ruas intransitáveis, será realizada em janeiro de 2018.

Serão feitas bacias de detenção no Jardim Noroeste para reduzir a velocidade da água e retardar sua chegada à Chácara dos Poderes. Também serão feitos serviços de drenagem subterrânea em alguns cruzamentos.

Na EW2, um das principais vias de acesso da Chácara dos Poderes, está prevista a construção de uma galeria de concreto na travessia do córrego Pedregulho, que passa por um processo de assoreamento.

O secretário-adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ariel Serra, visitou as regiões, acompanhado de engenheiros da secretaria, para identificar os pontos críticos e as alternativas de curto prazo.

“Não é uma a solução definitiva, que demandaria investimento superior a R$ 36 milhões nos dois bairros, mas vamos promover intervenções que vão amenizar bastante a situação, garantindo pelo menos condições de trafegabilidade neste período de chuva. Precisamos de um tempo para mobilizar equipamentos e material, mas o serviço começará o mais rápido possível”, revela.

O prefeito Marquinhos Trad conseguiu mobilizar a bancada federal, que apresentou uma emenda coletiva no valor de R$ 30 milhões para obras de drenagem e pavimentação do Jardim Noroeste. Tomando como referência um projeto feito pela Chácara dos Poderes há quatro anos, seria preciso investir R$ 6 milhões em obras de dragagem do Córrego Pedregulho, que está assoreando, plantio da vegetação nas margens e revestimento drenante nas vias de circulação.