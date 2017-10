Ação Cidadania atrai 2,7 mil pessoas e faz 4,7 mil atendimentos

Divulgação Ação teve atendimento gratuito em várias áreas para a população

A 3ª edição deste ano da Ação Cidadania 2017, realizada neste sábado (30), em Sidrolândia, pelo Sesi e TV Morena e com apoio da Prefeitura atraiu 2.791 pessoas e fez 4.749 atendimentos nas áreas de educação, saúde, cidadania e lazer, além do sorteio de 20 bicicletas entre o público presente. O evento, que começou às 8 horas e terminou às 15 horas, foi promovido no Ginásio Brizolão, localizado na Rua João Marcio Ferreira Lima Terra com a Rua Distrito Federal, no centro da cidade.

“A Prefeitura de Sidrolândia entendeu que esse projeto poderia trazer benefícios para a população e que essa era uma oportunidade para o Sesi estender as ações do Sistema Fiems aqui para o município. Reunimos nossos parceiros e tivemos um dia bastante importante, realizando um trabalho extensivo para a comunidade local”, afirmou o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla.

Na avaliação do diretor da Fiems, Julião Flaves Gaúna, a Ação Cidadania é uma oportunidade para demonstrar a preocupação da indústria com o bem-estar da população. “Indo para o interior, percebemos as necessidades da população, que está presente de forma maciça aqui hoje. Esse evento é uma forma de mostrarmos que a indústria não está preocupada apenas com a produção ou com os lucros, mas também com a construção da cidadania”, declarou.

Desenvolvimento

O diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, ressaltou a iniciativa do Sistema Fiems, visando levar desenvolvimento às várias regiões de Mato Grosso do Sul. “Sidrolândia é uma cidade estratégica para o desenvolvimento do Estado. Entendo ser importante que ela receba uma ação como essa, da Fiems, em parceria com o Sesi e com a TV Morena, congregando vários serviços e oportunidades oferecidos para a população”, comentou.

O superintendente do IEL, José Fernando Amaral, reforçou a presença do instituto no evento. “O IEL está presente aqui, fazendo cadastramentos. Temos estagiários na prefeitura e em empresas do município e vejo que essa ação demonstra a força da Federação das Indústrias em sair da capital e ir para o interior, oferecendo seus serviços para a comunidade de Sidrolândia”, salientou.

Para o diretor de marketing da TV Morena, Antônio Alves, a Ação Cidadania é uma forma de a empresa poder contribuir com a sociedade. “Ajudamos a preencher lacunas que o poder público não consegue atender. É uma forma de a iniciativa privada participar de forma ativa, contribuindo para a construção da cidadania”, concluiu.