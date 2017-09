Ação chama atenção para os direitos dos deficientes com propostas de emprego

Começou às 8h e vai até às 12h desta quinta-feira (21), ação em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, na Praça Ary Coelho, no Centro de Campo Grande. Com o lema “Observar o passado, valorizar o presente e lutar pelo futuro”, o evento quer chamar atenção da sociedade para os direitos desse público.



A Fundação Social do Trabalho (Funsat) participa da ação, com ofertas de empregos para as pessoas com deficiência. Para participar é necessário levar os documentos pessoais: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e laudo médico com a especificação do CID.

Também está previsto o lançamento do projeto Deficiente Eficiente Independente e Autoprodutivo (Deia), que visa garantir a dignidade da pessoa com deficiência.

Além de shows musicais, as pessoas podem assistir no local apresentações de dança, capoeira, bazar, apresentações culturais, brincadeiras. Também haverá sorteio de brindes.



A organização do evento é feita pela prefeitura, por meio da Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência (Caped).



A data

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi instituído por iniciativa de movimentos sociais, em 1982, e oficializada por lei no ano de 2005. De acordo com o Censo 2010, mais de 45 milhões de brasileiros têm pelo menos um tipo de deficiência, representando quase um quarto da população. Campo Grande tem aproximadamente 200 mil pessoas pessoas com Deficiência, segundo projeção do IBGE.



“A data serve para chamar atenção, novamente, para a inclusão das pessoas com deficiência. A prefeitura de Campo Grande, por meio da Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência da subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, tem atuado efetivamente na articulação com as demais secretarias, no sentido de promover o protagonismo desse público”, disse o coordenador da Caped, David Marques.