Abrigo dos Bichos realiza bazar de Natal para custear tratamento dos animais resgatados

Divulgação/Assessoria Distribuídos em lares temporários e clínicas, animais resgatados precisam de castração, medicamentos e atendimento veterinário

A quantidade de animais abandonados ou vítimas de maus tratos é crescente e por isso, a atuação da Ong Abrigo dos Bichos e voluntários é essencial para o resgate e tratamento destes animais, recolhidos na maioria das vezes debilitados.

Para custear tratamentos e a manutenção em lares temporários de mais de 30 animais, a ONG realiza no próximo dia 10 de dezembro, no Carlinhos Lanches, mais uma edição do Bazar de Natal, com roupas, acessórios, sapatos, artigos pets, bijuterias e decoração natalina. Todos os produtos são semi-novos, com valores entre R$ 3 e R$ 30.



A participação da população é importante, seja na aquisição dos produtos do bazar, ou em doação de peças para serem vendidas no dia do evento.

“Estamos arrecadando artigos para a venda no dia, qualquer produto semi-novo em boa qualidade será muito bem-vindo, pois, os custos com resgates são muito altos além do Abrigo dos Bichos disponibilizarem o necessário para os animais nos lares temporários, desde ração, medicamentos, vacina, vermífugo, castração, transporte”, comenta a presidente do Abrigo dos Bichos, Maria Lúcia Metello.



As doações podem ser entregues na Rua Barão do Rio Branco, 2.130 – Edifício Lafitte, entre as ruas 13 de Junho e José Antônio, em nome do Abrigo dos Bichos. Produtos doados e não vendidos no bazar, serão destinados a entidades assistenciais da cidade.



O evento acontece no dia 10 de dezembro, das 9 h às 16 h, no Carlinhos Lanches, localizado na Rua José Antônio, 954 – Centro, próximo ao Obelisco.