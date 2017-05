Aberto para pousos e decolagens, aeroporto têm três voos cancelados

Aeroporto Internacional de Campo Grande está aberto normalmente para pousos e decolagens sexta-feira (5). Segundo o site da Empresa Brasileira de Administração Aeroportuária (Infraero), oito voos estavam previstos só no início na manhã de hoje, mas três deles foram cancelados.



Entre os cancelados estão o voo 03904 da Latam Linhas Aéreas, que tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro (RJ). Já os voos 03201, saindo de Porto Alegre; e 03173 com saíde de Brasília, chegariam à Campo grande entre 7h40 e 7h55.



Dia hoje amanheceu parcialmente nublado na capital e a previsão é que tempo continue assim ao longo do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pancadas de chuvas isoladas podem ocorrer a qualquer momento. Mínima para Campo Grande hoje é de 18°C e máxima não deve passar dos 28°C.