AACC promove último bazar do ano com preços justos

Divulgação Evento acontece no dia 12 de dezembro na sede da Associação

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul, vai realizar o último Bazar do Bem do ano, no dia 12 de dezembro, das 8 às 18h, na sede da AACC/MS, na Capital. Serão vendidos roupas de grifes, calçados, brinquedos , acessórios, itens de utilidades domésticas.

Os itens são novos ou seminovos, com preço acessível para você presentear e antecipar suas compras de Natal. As mercadorias são selecionadas e os valores das vendas consideram a marca, a qualidade do mesmo e seu estado de conservação.

Serviço

O quê: Bazar do Bem da AACC/MS

Data: 12 de dezembro de 2018

Horário: 8h às 18h (sem intervalo para almoço)

Local: Av. Ernesto Geisel, 3475, Orpheu Baís (auditório)

Informações: (67)3322-8000