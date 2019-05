A pratica do “BEM” foi homenageada através dos trabalhos do Rotary Club

Divulgação/Assessoria O evento aconteceu na Casa de Leis na noite da ultima quarta feira e reuniu autoridades

A Câmara de Três Lagoas homenageou diversos rotarianos, bem como a entidade, pelos seus 60 anos de fundação no município, na noite desta quarta-feira (22), por meio de uma sessão solene proposta pelo vereador Tonhão.

Iniciando a solenidade, Hélio Morales Leal, sócio do Rotary Club desde 1979, destacou que é muito fácil falar do Rotary, citando várias conquistas que o clube trouxe para Três Lagoas, como o posto da Polícia Rodoviária Federal, um programa antidrogas eficiente, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Centro Oncológico do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. “Não podemos esquecer também da Lei dos Royalties, uma conquista do Rotary Club que beneficiou o Brasil todo”, lembrou.

Leal enalteceu o companheirismo existente dentro do Club e finalizou: “Três Lagoas deve ser muito grata a essa mundial instituição. Estamos presentes em muitas ações, mesmo sem a sociedade saber”.

Foram homenageados Hélio Morales Leal, José Roberto Teixeira, Sueide Silva Torres, Valmir Ferreira, José Paulo Rímoli, José Maria Pinheiro, Conceição Maria de Lourdes Neres Palhares, Otavio Peres Pini, Osmar Francisco de Oliveira, Kasuo Nosse (in Memorian), Feres Zaguir (In Memorian), Marco Aurélio Vinholi, Geovaldo Miguel P. Martins, Antonio Carlos Garcia de Oliveira, Carlos Nunes Zuque, família Thomé, Vlademir Marangoni Filho, Hermes de Araújo Rodrigues, Manoel Bertoldo Neto, Sidney Garcia de Souza, José Luiz Baiocco, Antonio Alcione Ferreira Gonçalves e Antonio Duenhas Monreal.

Após as homenagens, o presidente do Rotary Club de Três Lagoas, Otavio Peres Pini, agradeceu ao vereador Tonhão o reconhecimento. “Sinto-me honrado em presidir o Rotary neste ano tão especial. Sejamos a inspiração”, destacou.

Osmar Francisco de Oliveira, sócio desde 1989, ressaltou que fez do Rotary o seu estilo de vida. “Gratidão é a memória do coração. Esse é meu sentimento com todos os rotarianos que fizeram que o Rotary chegasse nesses 60 anos como um Club completo”.

O governador do Distrito 4470, Marco Aurélio Vinholi, elogiou o trabalho da casa da amizade e demonstrou muita satisfação em fazer parte dessa homenagem. Aos jovens, Vinholi disse: “vocês são o futuro da comunidade, essa missão não é pra qualquer um”. Ao final de sua fala, entregou para o presidente Otávio, uma homenagem do Colégio de Governadores, assinado pelo presidente do Rotary internacional, Barry Rassin.

Tonhão encerrou a solenidade com muitos agradecimentos a todos os rotarianos, concluindo a sessão com o lema dos rotarianos: “sejamos a inspiração”.