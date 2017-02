A pedido, promotores são removidos do Ministério Público Estadual

A Promotoria do Patrimônio Público do Ministério Público Estadual (MPE) tem novos promotores, nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos na última sexta-feira (10), conforme publicação no diário oficial do órgão.



De acordo com a publicação, a mudança foi feita devido pedido de remoção por permuta dos promotores de justiça Henrique Franco Cândia e Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha. Irão assumir as vagas, respectivamente, os promotores de Justiça Humberto Lapa Ferri, titular da 53ª Promotoria de Justiça e Marcos Alex Vera de Oliveira, titular da 54ª Promotoria de Justiça.



“As remoções estão sendo feitas de maneira voluntária para tornar o Patrimônio Público mais ágil com novos colegas, buscando transformá-lo cada vez mais em um canal para a sociedade com mais celeridade para atuação do Ministério Público” disse o procurador-geral de justiça, Paulo Cezar dos Passos.



Em 2016, o MPE instaurou mais de 1.600 procedimentos relativos ao patrimônio público e recuperou mais de 224 milhões de reais desviados dos cofres públicos do Estado. (com assessoria)