A conscientização da população sobre a análise de águas consumida é tema de evento

Divulgação/Assessoria Águas Guariroba abre as portas para a população se interar sobre a distribuição, qualidade e procedimentos das águas fornecidas pela empresa

Na manhã desta quarta-feira (8), a Águas Guariroba, realizou evento para apresentar à prestação de serviços a população, prefeito Marquinhos e autoridades, assim como, esclarecer dúvidas da população, referente ao tratamento e demais questões relacionadas.



De acordo com o presidente da Águas Guariroba, Guilhermo Deluca, o canal direto de comunicação entre a empresa e as associações de moradores, por meio dos líderes comunitários, resulta em crescimento mútuo. “Este é um momento de muita satisfação para nós. Queria agradecer especialmente a presença do prefeito Marquinhos Trad. Há duas semanas tivemos uma reunião onde a gente comentou os nossos programas sociais e ele se interessou particularmente por esse dentre todos justamente por essa proximidade com a comunidade”, esclarece Guillermo.



Ainda segundo presidente, “Vamos fazer desse programa um exemplo de sucesso, que possamos cada vez mais ter uma prestação de serviço com qualidade para os moradores e ter sensibilidade de oferecer um serviço cada vez melhor. Que essa parceria seja estendida por muito tempo”, reforça o presidente Deluca.

Para prefeito Marquinhos Trad, “Hoje estou aqui ao lado de muitos que comecei a minha caminhada na vida política. Estou aqui para parabenizar a iniciativa da Águas Guariroba, mas também para cobrar. A água está muito cara. A minha manifestação é de que possamos revisar a tarifa mínima, não entra na minha cabeça o cidadão consumir 3mᶟ e ser cobrado em 10mᶟ”, afirmou prefeito.



Hoje, as lideranças comunitárias conhecem de perto o trabalho desenvolvido pela Águas Guariroba. “Há uma atenção da empresa em relação aos líderes. Nós temos a possibilidade de conhecer a empresa, a estrutura, como economizar água, as ligações irregulares de esgoto na rede pluvial, além da atenção à nossa área de preservação ambiental”, explica Jânio, presidente do bairro Maria Aparecida Pedrossian.