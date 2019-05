60 anos do Rotary e apoiadores recebem homenagem da Casa de leis

Tamanho do texto

Divulgação A homenagem foi proposta pelo vereador Tonhão (MDB)

Por propositura do vereador Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior (Tonhão), a Câmara realiza, na noite desta quarta-feira (22), uma Sessão Solene, em comemoração aos 60 anos do Rotary Club, de Três Lagoas.

No total, serão 24 homenageados, incluindo ainda homenagens In Memoriane para representantes da diretoria do Rotary e família Thomé.

Trata-se de um reconhecimento do trabalho voluntário, daqueles que contribuem para o fortalecimento do Club. Todos serão receberão uma Moção de Congratulação, aprovada em Plenário, por todos os vereadores.

A lista de homenageados incluem os seguintes nomes:Hélio Morales Leal; José Roberto Teixeira; Sueide Silva Torres; Valmir Ferreira; José Paulo Rímoli; José Maria Pinheiro; Conceição Maria de Lourdes Neres Palhares; Otavio Peres Pini; Osmar Francisco de Oliveira; KasuoNosse (in Memorian); Feres Zaguir (In Memorian);Marco Aurélio Vinholi; Geovaldo Miguel P. Martins; Antonio Carlos Garcia de Oliveira; Carlos Nunes Zuque; família Thomé; Rotary Club Três Lagoas; Vlademir Marangoni Filho; Hermes de Araújo Rodrigues; Manoel Bertoldo Neto; Sidney Garcia de Souza; José Luiz Baiocco; Antonio Alcione Ferreira Gonçalves; AntonioDuenhasMonreal.

A Sessão Solene tem início previsto as 18h30 e ocorrerá no Plenário da Câmara Municipal.