2ª Campanha de doação de brinquedos foi lançada hoje pelo Governador Reinaldo Azambuja

Deurico/Capital News Campanha solidária de arrecadação de brinquedos

Campanha lançada hoje pela Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) em parceria com o Governo do Estado tem como meta arrecadar 10 mil brinquedos no total, sendo em média 800 brinquedos por secretaria.

A solenidade aconteceu na governadoria com as presenças do Governador Reinaldo Azambuja, da primeira-dama Fátima Azambuja e parte do secretariado estadual.

Para a primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, “é um momento de encantamento para todos nós, mas especialmente para as crianças que recebem aquele tão sonhado brinquedo”.



As entregas começaram nesta terça-feira e vão até o dia 05 de dezembro. No final do período de arrecadação, os brinquedos passarão por contagem e triagem para serem entregues no dia 9 de dezembro, durante uma festa de confraternização com as crianças.



As instituições que receberão as doações vão ser selecionadas, de acordo com cadastro na Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho ao final do processo.



A intenção, segundo o Governador do Estado, é levar alegria para as crianças com o espírito de confraternização de final de ano.