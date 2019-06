104 anos da cidade oferece presentes para toda população

Juliana Brum/Capital News Um dos principais pontos turísticos da cidade abrigara as comemorações do aniversário neste sábado

A terceira maior cidade do Estado do Mato Grosso do Sul comemora hoje (15), os seus 104. Tradicionais eventos como a Alvorada Festiva, Desfile militar aconteceram nesta manhã.

O desfile cívico com entidades locais acontecerá as 16h em volta da Lagoa maior no principal cartão postal da cidade. Em seguida haverá o show gratuito do Rio Negro e Solimões no começo desta noite.

Mesmo após as principais comemorações a prefeitura anunciou que nos próximos dias de Junho em alusão ao aniversário de 104 anos de Três Lagoas, o Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” oferecera gratuidade da tarifa de ingresso a todos os usuários até o dia 30 de junho. Os Shows como o da dupla, João Bosco e Vinicius terá portões abertos no Rodeio no domingo (16), e também no evento Gospel com shows na segunda (17), também fazem parte das atividades oferecidas para toda população.

HISTORIA DA CIDADE

De acordo com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e o Núcleo de Documentação Histórica e Grupo de Educação Tutorial (PET-História) de Três Lagoas, a história do município começou com a vinda dos sertanejos do Triângulo Mineiro.

Por volta de 1828, Joaquim Francisco Lopes iniciou a exploração da região com uma expedição composta de 11 pessoas, organizada em Monte Alto, onde estavam os irmãos José Garcia Leal e Januário Garcia Leal.

Junto desses sertanejos, vieram outros mineiros, paulistas e goianos. Dessa forma, na metade do século XIX grande parte das terras já estava delimitada pelo domínio dos Garcia, dos Lopes, Barbosa, Souza e Pereira. As famílias desses sertanistas eram numerosas e contribuíram para a apropriação de terras.

Na década de 80, Protázio Garcia Leal, Antônio Trajano dos Santos e Luís Correia Neves Filho se fixaram na região com a criação de gado e atraíram comerciantes e peões. Eles se fixaram em três regiões do município trêslagoense, sendo o norte do rio Sucuriú, na região do Ribeirão Beltrão; o centro e atual perímetro urbano, na área das três lagoas e o sul, na área do Rio Verde.

Em 1909, um grupo de engenheiros instalou um acampamento às margens da Lagoa Maior. Em 1911, o acampamento motivou a edificação de inúmeras moradias, criando um novo povoado. O povoado foi elevado a distrito pela Lei nº656, de 12 de junho de 1914,pertencente a Santana do Paranaíba. A Lei Estadual nº 706, de 15 de junho de 1915 cria a Vila de Três Lagoas, ainda parte de Paranaíba, mas emancipada politicamente.