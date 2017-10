Os melhores países para fazer intercâmbio

Istock Photos Descubra os melhores lugares do mundo para estudar e fazer seu intercâmbio unindo educação e diversão

O intercâmbio é uma experiência que, além de enriquecer o currículo, também traz diversos ganhos pessoais, como a possibilidade de conhecer uma nova cultura, novas pessoas e descobrir um estilo de vida diferente. Se você optou por estudar fora do Brasil, com certeza deve estar em dúvida de qual destino escolher. Para te ajudar nessa tarefa, separamos alguns países famosos quando o assunto é intercâmbio e apontamos quais são as principais vantagens de cada um deles.



Veja a nossa lista abaixo e decida hoje mesmo qual será o seu destino!



Canadá

Os preços mais em conta e a facilidade para obter o visto fazem do Canadá um dos países mais atrativos para quem deseja fazer um intercâmbio. Graças à herança da colonização francesa e inglesa, o país é uma excelente opção para quem deseja estudar um dos dois idiomas. Com instituições de renome internacional, como a University of Waterloo e a University of British Columbia, o Canadá atrai estudantes de todo o mundo que buscam novas experiências. Dentre as cidades mais procuradas, estão Montreal, Toronto, Vancouver e Quebec.



Austrália

A Austrália é uma excelente opção para aqueles que desejam estudar e trabalhar ao mesmo tempo, pois o país possui uma legislação que permite o trabalho legal para intercambistas. Além de contar com algumas das melhores instituições de ensino de todo o mundo, como a Universidade de Sydney e a Universidade de Melbourne, a Austrália também atrai por conta das suas paisagens exuberantes e pelas modernas estruturas das suas grandes cidades.



África do Sul

A África do Sul normalmente não é a principal escolha de destino para intercâmbio, mas o país pode te surpreender! Além de contar com excelentes instituições de ensino, como a Universidade de Cape Town e a Universidade Stellenbosch, a África do Sul também atrai por conta dos preços mais atrativos para os brasileiros. Graças à valorização do real em relação à moeda local, um curso de inglês no país, por exemplo, custa bem menos do que em outros destinos mais tradicionais, como Londres ou Nova York.



Argentina

Vizinha do Brasil, a Argentina é uma excelente opção de intercâmbio, principalmente para aqueles que desejam aperfeiçoar o espanhol. O clima ameno, o fato de não precisar de passaporte, o baixo custo de vida e a proximidade com o Brasil são apenas algumas das vantagens de escolher esse país para sediar o seu intercâmbio. Buenos Aires é a cidade mais procurada, mas outras opções, como Bariloche e Córdoba, também prometem uma boa experiência para os intercambistas.