Estrangeiros têm vindo ao Brasil em busca de aventuras

Istock Photos ..

Estudo realizado pelo Ministério do Turismo revela que, apenas neste ano, 507 mil turistas vieram ao Brasil à procura de atividades de aventura. Os viajantes estão deixando de lado os passeios tradicionais e procurando cada vez mais o contato direto com a natureza.



Sendo assim, voo de balão ou asa delta, rapel, paraquedismo e outras atividades incríveis estão movimentando o turismo nacional. Veja, aqui, três destinos indispensáveis para quem está em busca de aventura.



Chapada dos Veadeiros

Localizada no estado de Goiás, a Chapada dos Veadeiros é uma ótima opção para quem não tem medo de altura. Lá, você pode praticar atividades como balonismo, rapel e até mesmo cascading, que é um rapel realizado nas cachoeiras da região.



O destino está localizado a 400 quilômetros da capital Goiânia, com preço médio das passagens aéreas em torno de R$ 250,00. Programe-se! O melhor momento para visitar essa cidade deslumbrante é no mês de janeiro.



Foz do Iguaçu

Para quem prefere atividades aquáticas, Foz do Iguaçu é o lugar ideal. Além de aproveitar as maravilhosas paisagens do Parque Nacional do Iguaçu, você pode se aventurar no rafting – descida de bote no rio Iguaçu com cerca de dois quilômetros de extensão.



Você pode encontrar passagens aéreas direto para essa região com preço médio de R$ 364,00. O melhor momento para visitar a região é no final do mês de janeiro.



Bonito

A cidade de Bonito é outro lugar que atrai turistas que desejam viver aventuras inesquecíveis. Lá, é possível desfrutar de uma das melhores aventuras em cavernas brasileiras. Para você chegar ao Abismo Anhumas, é necessário fazer um rapel de cerca de 70 metros de altura. Mas, para isso, é obrigatório participar de um treinamento com instrutores qualificados.



O preço médio de passagens aéreas para essa região é de R$ 660,00. E a melhor época para conhecer e se aventurar nesse destino é entre os meses de fevereiro e março.