Conheça o encanto das viagens de trem no Brasil

Istock Photos ..

Uma das experiências mais encantadoras, diferentes e exóticas, é realizar uma viagem de trem. Não é sempre que conseguimos apreciar paisagens deslumbrantes da época cafeeira na cidade de São Paulo, ou até mesmo diferentes lugares históricos em nosso país.



Diferente dos trens em que estamos acostumados a andar pela cidade – utilizados como transporte público – os roteiros que propõem um passeio turístico repleto de histórias e informações sobre o local se tornam uma atração para milhares de pessoas. Dessa forma, as locomotivas estão cada vez mais preparadas para receber diversos turistas ao longo do ano, contando com uma estrutura impecável, sem lotação ou aperto.



Existem diversos passeios no Brasil inteiro que proporcionam essa experiência inesquecível – porém, alguns locais necessitam que você faça uma viagem de avião para chegar ao seu destino.



Ficou curioso? Então, confira 5 opções de viagens de trem para fazer pelo Brasil:



Trem Serra do Mar – Curitiba à Morretes (PR)

Um dos passeios que mais contam com paisagens deslumbrantes é o Trem Serra do Mar, que vai de Curitiba até Morretes. Atraindo cada vez mais turistas, o trajeto dura cerca de 3 horas e passa por diversos túneis e pontes, tornando o passeio ainda mais interessante. A empresa que realiza o programa é a Serra Verde Express, e é bastante conhecida por proporcionar passeios de luxo pelo Brasil.



Telefone para contato: (41) 38883488.



Trem das Águas – São Lourenço a Soledade de Minas (MG)

Com um trajeto de 2 horas (ida e volta), o Trem das Águas percorre um caminho de quase 10km. A locomotiva a vapor faz com que os turistas viagem no tempo, já que ela foi feita em 1928. Uma das alternativas para realizar a viagem em grande estilo é optar pelo vagão que oferece aos visitantes uma deliciosa degustação de vinhos, cachaças, queijos, doces e suco de uva. O passeio é realizado aos finais de semana, saindo da cidade de São Lourenço.



Telefone para contato: (35) 33323011.



Maria Fumaça – Rota do Vinho na Serra Gaúcha (RS)

Com inúmeras surpresas ao longo da viagem, a Serra Gaúcha, é ideal para quem quer aproveitar um roteiro com uma verdadeira vivência em grupo e deliciosas degustações de vinhos e queijos. O trajeto começa na cidade de Bento Gonçalves, para em Garibaldi e vai até Carlos Barbosa. São quase 23km de paisagens impressionantes, e o percurso dura em torno de 2 horas. Durante o passeio, a festa conta com atrações típicas gaúchas e italianas.



Telefone para contato: (54) 3455-2788.



Expresso Turístico – São Paulo à Paranapiacaba (SP)

Localizada no município de Santo André, a cidade turística de Paranapiacaba traz a sensação de estar voltando no tempo. A região abrigou muitos imigrantes ingleses em 1867, que vieram para o Brasil para construir a ferrovia paulista. Dessa forma, a cidade de Paranapiacaba acabou possuindo uma arquitetura bastante diferenciada, com edificações construídas por britânicos, que foram mantidas até os dias atuais. A empresa Expresso Turístico da CPTM, que realiza o passeio, utiliza uma locomotiva construída nos anos 50. Saindo da estação da Luz, aos domingos, a viagem passa por trilhas, cachoeiras e proporciona aos turistas muito contato com a natureza.



Para mais informações acesse o site oficial da CPTM.



Trem da Vale – Belo Horizonte (MG) à Cariacica (ES)

Considerada a viagem mais longa que existe no Brasil, o passeio de trem que vai de Belo Horizonte a Cariacica, no Espírito Santo, atravessa os estados em uma locomotiva modernizada e com diferentes classes de acomodações. Não existe atividade turística durante a viagem, ela serve apenas como um meio de transporte. Porém, é um dos passeios mais encantadores e com paisagens deslumbrantes.



Para mais informações: http://www.vale.com/brasil/PT/business/logistics/railways/Passenger-Train-Vitoria-Minas/Paginas/default.aspx/