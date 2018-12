Como uma praia esquecida no Japão se tornou a grande sensação do Instagram em 2018

Praia de Chichibuga, na ilha de Shikoku, era pouco conhecida até fotos de fins de tarde incríveis começarem a aparecer na rede social

Istock Photos

Pessoas caminhando pela areia são uma visão comum na praia de Chichibuga, na ilha de Shikoku, no Japão, mas engana-se quem pensa que buscam apenas tranquilidade ou um momento ideal para entrar no mar: elas costumam estar ali esperando pelo pôr do sol para tirar uma foto.



Quando o sol começa a se posicionar no horizonte, tudo vira urgência. Os tripés são alinhados à beira da água, os bastões de selfie são erguidos, grupos de amigos se colocam contra o fim da tarde e começam a sincronizar seus pulos conjuntos, enquanto algumas mulheres instruem seus namorados sobre como eles devem ser fotografados olhando para o mar. Depois, já de noite, tudo vai para o Instagram.



Chichibuga é uma pequena praia de um quilômetro com areia fofa e vista para o Mar de Seto, na costa norte de Shikoku, a menor e mais rural das quatro ilhas que formam o Japão. Localizada entre a maior ilha, Honshu, com suas metrópoles - Tóquio, Kyoto, Osaka e Hiroshima - além das montanhas, e a ilha de Kyushu (geralmente chamada de parte mais bonita do país), Shikoku é quase esquecida pelos visitantes internacionais.



Os poucos turistas na ilha, porém, se defrontam com uma enorme herança religiosa - os 88 templos sagrados orientam a maior trilha de peregrinação do Japão -, além de belezas naturais, como desfiladeiros, rios, cachoeiras e a Costa Pacífica. Apesar de ser facilmente acessível de Honshu - a capital da ilha, a portuária Takamatsu, fica a uma 1h20 de viagem de carro -, a costa de Seto não costuma aparecer na lista das atrações turísticas japonesas. Assim, a praia de Chichibuga, nos arredores da cidade de Mitoyo, também não recebia visitantes. Até recentemente.



Em 2016, o departamento de turismo de Mitoyo criou uma competição fotográfica entre os moradores locais. A foto vencedora mostrava duas crianças refletidas nas águas da praia como se o mar fosse um espelho, enquanto, ao fundo, o pôr do sol permitia ver apenas sombras. Ninguém imaginava, mas a imagem rodou o mundo, trazendo consigo uma legião de turistas querendo repeti-la.



Ao mesmo tempo, Akiyoshi Kuramoto, um funcionário do departamento e apaixonado por fotografia, ficou fascinado com o efeito de espelho da água da praia. Ele passou a visitá-la todos os fins de tarde e clicar pessoas passando pelas areias, sempre usando a hashtag #uyuniofjapan, em referência ao deserto de sal no interior da Bolívia - outro lugar postado à exaustão no Instagram.



Kuramoto começou a postar as fotos explicando aos seus seguidores como fazer os mesmos efeitos, enquanto crescia o número de seguidores japoneses e do exterior. Em 2018, a popularidade da praia atingiu seu ponto máximo até agora, quando a companhia de viagens local Jalan nomeou Chichibuga como o melhor lugar de todo o Japão para se admirar o pôr do sol. No verão deste ano, Mitoyo registrou a chegada de 50 mil turistas ao local.



Segundo uma reportagem do jornal Japan Times, nos finais de semana a sensação continua: jovens de todo o país dirigem por horas até a cidade em Shikoku para esperar o pôr do sol e fotografar. Depois, como esteira do novo cartão-postal, as pessoas procuram o famoso lamen da região antes de voltarem às suas cidades. Em alguns casos, a viagem não vale a pena: nem todos os dias são ensolarados, e muitas vezes não há pôr do sol para se ver.



O Japão é o país mais fotografado da Ásia e o segundo mais registrado do mundo. Em 2019, a tendência deve continuar: ele vai receber a Copa do Mundo de Rugby e o festival Setouchi de artes marciais e, em março, será inaugurada a primeira linha aérea entre Londres e Osaka. Agora, entre grandes cidades, florestas de bambu, templos, montanhas e alpes de esqui, os usuários regulares do Instagram que se interessam pelo Japão estão provavelmente prontos para ver uma pequena praia numa ilha esquecida se tornar ponto obrigatório de parada.