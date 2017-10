Com estas dicas, sua bateria vai durar muito mais!

Istock Photos Algumas dicas simples e rápidas podem fazer com que a bateria do seu celular dure mais

Os smartphones se tornaram parte imprescindível da vida de muitas pessoas. Seja para trabalhar ou se divertir, passamos muito tempo olhando para essas telas, tempo que podia ser ainda maior se não houvesse o inconveniente das baterias que se descarregam rápido demais.



Você pode utilizar carregadores portáteis, mas esse processo transforma o aparelho num trambolho cheio de fios, quente e pesado.



A alternativa é aprender a utilizar o smartphone de forma mais inteligente, poupando a bateria para que ela dure mais. Veja algumas dicas de como fazer isso.



Reduza o brilho da tela

Telas cada vez maiores consomem mais energia. Reduzir o brilho faz com que a bateria dure mais e ainda evita danos aos olhos.



Desabilite notificações desnecessárias

Quase todos os aplicativos modernos enviam notificações do tipo “push” o tempo inteiro. Como resultado, o aparelho acende a tela e emite sons ou vibra a cada dois minutos, levando embora a preciosa carga da bateria.



Feche o que não está usando

Outra facilidade dos aparelhos modernos é que eles não fecham os aplicativos quando clicamos no botão “home”. Aplicativos em segundo plano continuam a gastar alguma bateria, e fechá-los pode ajudar.



Wi-fi é melhor

Está no aeroporto, no restaurante ou em qualquer outro lugar com wi-fi? Então pegue a senha e utilize, porque essa modalidade de rede sem fio é menos gastona do que os 3G ou 4G entregues pelas operadoras.



Tocar e vibrar

As funções de toque e vibração costumam ser de natureza oposta. Apesar disso, muitos usuários deixam o aparelho com ambas funcionando juntas. Precisa de discrição? Use o vibratório ou apenas o silencioso, deixando o toque apenas para quando for realmente necessário.



Modo avião

O modo avião serve para muito mais do que somente durante viagens. Está estudando, dormindo, em uma reunião ou qualquer outra situação em que não quer ser incomodado? Habilite o modo avião que desliga todas as conexões, como 3G, wi-fi e bluetooth, além de serviços de localização.



Carga completa

Esqueça as baterias antigas e o chamado “efeito carga”, em que era necessário descarregar toda a bateria para fazer a carga. Carregue o aparelho antes de chegar ao fim e opte, sempre que possível, pela carga normal.



As cargas rápidas podem ajudar bastante em situações de emergência, mas em longo prazo não são tão eficientes e diminuem a vida útil da bateria.



Otimize o aparelho

Muitos aparelhos têm a opção de gerenciar a bateria em modo econômico. Esse modo fará com que a tela brilhe menos, apague mais rápido quando não estiver em uso e outras pequenas ações que ajudam a bateria a durar mais.