Luís Carlos Campos Sales Senador Moka se encontra com os prefeitos do Estado

TURBINADO – É como deve estar se sentindo o senador emedebista, Waldemir Moka, após ter conquistado o apoio de 62 de prefeitos. Moka é pré-candidato à reeleição.

• • • • •



PERTINENTE – Se é para prevenir acidente de trânsito motivado por excesso de velocidade nas rodovias, o correto não seria que os veículos saíssem de fábrica com potência máxima para até 110 km?

• • • • •

MARKETING – Os fabricantes anunciam veículos potentes, tentadores aos olhos de quem tem dinheiro. São armas letais nas mãos de pessoas irresponsáveis ao volante.

• • • • •

ESTATÍSTICAS – Os acidentes de transito matam anualmente no Brasil mais de 50 mil pessoas, cidadãos (ãs) em plena produtividade. O prejuízo anual ultrapassa a cifra de 3 bilhões de reais.

• • • • •

PARALELO – A mesma máquina mortífera depois de acidentada gera emprego para mecânicos, funileiros, eletricistas, autopeças, enfim, a convivência com a imprudência nos parece permanente.

• • • • •

RUMORES – Como em política ‘tudo é possível’, não será nenhuma surpresa se o PSDB caminhar junto com o PT nestas eleições em Mato Grosso do Sul. O difícil será a justificativa para seus eleitores.

• • • • •

OPORTUNISTAS I – Donos de postos de combustíveis escancararam a voracidade em Brasília ao elevarem o preço da gasolina para R$ 9,99 por conta da greve dos caminhoneiros.

• • • • •

OPORTUNISTAS II – Em vários municípios de Mato Grosso do Sul os gananciosos receberam a visita dos fiscais do PROCON. Resumindo: o molho acabou saindo mais caro que o peixe.

• • • • •

SEM VANDALISMO – O movimento dos caminheiros ganhou a simpatia da população – basta acessar as redes sociais – pela forma pacifica e encaminhamento de uma reivindicação que beneficia a todos.

• • • • •

FICHA LIMPA – O ex-ministro da Economia, Henrique Meirelles, será o representante do MDB na disputa pelo cargo de presidente da República. Roberto Requião também entrou na disputa.

• • • • •

DEFESA DO CONSUMIDOR – O deputado federal Fábio Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul, foi o único parlamentar sul-mato-grossense a sair em defesa do consumidor ao votar contra a reoneração da folha.

• • • • •

ISAAC NEWTON

“O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano.”