COTADÍSSIMO – Desde que assumiu a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso do Sul, o nome do advogado Mansour Elias Karmouche passou a ser visto como potencial candidato a cargo eletivo.

• • • • •



PÁ DE CAL – Com tão somente três por cento de aprovação, o peemedebista Michel Temer sabe que passou à condição de “o presidente da República mais impopular que o país já teve”.

• • • • •



GARIMPADO VOTO – Embora não tenha feito nenhuma declaração pública, o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, muito dificilmente ficará de fora do processo eleitoral de 2018.

• • • • •



FARRA I – Os vereadores da Câmara Municipal de Bonito, o principal polo de atração turística de Mato Grosso do Sul, vão ter que dar explicações ao Ministério Público Estadual.

• • • • •



FARRA II – O MPE vai à busca de informações como foi que a Câmara gastou R$ 97 mil somente em diárias pagas aos servidores nestes nove meses de 2017. Se bem que... Com o dinheiro do contribuinte...

• • • • •



CABELOS GRISALHOS – O outrora todo poderoso, intocável dentro do Partido dos Trabalhos e fora dele, o ex-ministro e agora presidiário, José Dirceu, ganhou de presente mais 10 anos de prisão.

• • • • •



SACAGEM – Já o ex-governador e gatuno mor do Estado do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, é outro cujo retorno à vida política somente será possível amparado em andador. A prisão fragiliza a pessoa.

• • • • •



REPERCUTIU – A sugestão do vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, líder da bancada do PSB na Câmara, de castrar capivaras para controlar a população do roedor na Capital.

• • • • •



JUSTÍSSIMA – O Engenheiro Pedro Pedrossian, o maior político visionário que o Mato Grosso uno já teve, emprestará seu nome para um dos mais importantes cartões postais de Campo Grande: O Parque dos Poderes.

• • • • •



INCOMPREENSÍVEL – Afinal: quem é o responsável pela proposição que homenageou o ex-governador Harry Amorim Costa com a colocação do político gaúcho na Penitenciária de Dourados?

Deurico/Arquivo Capital News Rose Modesto

• • • • •

SOZINHA? – A professora Roseane Modesto de Oliveira (Professora Rose) sabe que o próximo passo na sua carreira política não terá tantos braços para apoiá-la como ocorreu na campanha para prefeita.

• • • • •



E O TCE? – Dois nomes e uma vaga. Afinal, quem será o indicado para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado: Márcio Monteiro (deputado federal licenciado) e Flávio Kayatt (deputado estadual)?

• • • • •



QUEM ASSUME? – O retorno de José Carlos Barbosa ao cargo de deputado estadual prevê queda de braços entre o suplente de deputado estadual Coronel David e o vereador André Salineiro.

• • • • •



ABRAHAM LINCOLN

“Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder.”