Imagens/TV GLOBO Tânia Borges

SOB SUSPEITA – A presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, desembargadora Tânia Borges, está sendo investigada pelo Conselho Nacional de Justiça e Procuradoria Geral da República.

NA DIANTEIRA – Mesmo preso, o pré-candidato a governador pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro), André Puccinelli, aparece na frente dos demais candidatos.

EMPATE TÉCNICO – Para os analistas políticos, os números recentemente divulgados pelo Itope (Instituto de Pesquisa TopMidia de Pesquisas) registram que a disputa será muito equilibrada.

TÕ FORA! – O deputado estadual José Carlos Barbosa, o Barbosinha, do DEM, disse que não existe a menor possibilidade dele abrir mão da reeleição para concorrer a vice-governador.

ANIMADO – Como está o deputado estadual Lidio Lopes. Ele analisa o quadro político sul-mato-grossense confiante na possibilidade de colocar seu nome à disposição para o cargo de governador.

DESCOMPASSO 1 – É notório que os vereadores Francisco Gonçalves de Carvalho e Carlos Augusto Borges, do PSB, não estão absolutamente nada satisfeitos com a sistemática de trabalho do diretório regional da agremiação.

DESCOMPASSO 2 – Sob a presidência do deputado federal Elizeu Rezende, o regional tende a caminhar com o projeto de Reinaldo Azambuja; enquanto o municipal não esconde a simpatia por André Puccinelli.**

LIDERANDO – O ex-prefeito de Campo Grande e pré-candidato a senador da República, Nelson Trad Filho, do PTB, desponta como sendo o preferido da maioria do eleitorado pesquisado.

NA COLA – O deputado federal José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, pré-candidato ao Senado, está sendo perseguido pelo senador e candidato a reeleição, Waldemir Moka, do MDB.

IMPREVISÍVEL – Por conta da escassez de recursos, da fiscalização intensa e dos últimos acontecimentos políticos, fica difícil prever quem será o grande campeão de votos para deputado (a) estadual.

GOVERNO – O PSC (Partido Social Cristão) depois de analisar o quadro político sul-mato-grossense chegou à conclusão de lançar o nome de Sérgio Harfouche para o Governo do Estado. Ele era pré-candidato ao Senado.

JEAN-JAQUES ROUSSEAU

“Geralmente aqueles que sabem pouco falam muito e aqueles que sabem muito falam pouco”.