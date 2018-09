Victor Chileno Paulo Correa

SINCERICÍDIO 1 – Preocupado com o andamento da campanha política, o deputado estadual Paulo Correa, do PSDB, sugeriu a suspensão das atividades na Assembleia Legislativa, por uma semana.

• • • • •

SINCERICÍDIO 2 - A repercussão nas redes sociais foi a pior possível. Resultado: O representante tucano foi obrigado abortar a ideia e continuar fazendo as duas coisas.

• • • • •

SINCERICÍDIO 3 – Por conta do retroceder, o jornalista Guilherme Filho, comentarista político do programa de rádio ‘Boca do Povo’, acabou criando a palavra acima.

• • • • •

SEM CHORO – Anthony Garotinho, do PRP, foi declarado inelegível por unanimidade dos componentes do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi alijado da disputa com base na Lei da Ficha Limpa.

• • • • •

CIÊNCIA EXATA? – A resposta será oficialmente divulgada assim que o Tribunal Regional Eleitoral proclamar o resultado das eleições para governador de Mato Grosso do Sul.

• • • • •

AVALISTAS – Ficou pra lá de evidente quem é que vai pagar os 15 bilhões de dólares da roubalheira institucionalizada ocorrida na Petrobras durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff.

• • • • •

TRISTE REALIDADE – Lamentavelmente, quanto menos aculturado é o povo, maior será a possibilidade de ele ser mentalmente conduzido por aquele cuja preocupação é o enriquecimento ilícito.

• • • • •

RECOMENDÁVEL – Deixar de votar em sinal de protesto aos políticos envolvidos em atos de corrupção não ajuda em absolutamente nada. Abdicar do direito ao voto ajuda manter os mesmos no poder.

• • • • •

ECONOMIA AQUECIDA – O pagamento em dia dos servidores públicos injeta milhões de reais nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O dinheiro para saque estará disponível a partir de sábado, 29/9.

• • • • •

CONCURSADO 1 - Os desembargadores da 4ª Seção Cível, por unanimidade, concederam a segurança no mandado impetrado por S.B.L. contra o ato praticado pelo Secretário de Estado de Administração e Desburocratização e pelo diretor-presidente da Sanesul por omissão em nomeá-lo ao cargo de agente de tratamento de esgoto na cidade de Bodoquena.

• • • • •

CONCURSADO 2 - O relator do processo, Des. Sideni Soncini Pimentel observou que no processo em análise é indiscutível que das quatro vagas disponibilizadas no concurso para provimento do cargo de agente de tratamento de esgoto na cidade, somente três foram preenchidas.

• • • • •

CONFÚCIO

“O homem superior atribui a culpa a si próprio; o homem comum aos outro”’.