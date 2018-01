Tamanho do texto

SORRINDO À TOA - Dezessete apostas dividiram o prêmio de R$ 306,7 milhões da Mega Sena da Virada 2017. Cada apostador adicionou em sua conta bancária o valor de R$ 18 milhões.

Deurico/Capital News Reinaldo Azambuja

• • • • •

REELEIÇÃO – Ao declarar que não tem medo de enfrentar nas urnas André Puccinelli (MDB) e Odilon de Oliveira (PDT), o governador Reinaldo Azambuja acabou confirmando que será candidato à reeleição.

• • • • •

ENQUETE – E se a eleição para governador fosse realizada hoje, em que você confiaria para administrar o Estado de Mato Grosso do Sul: Odilon, Puccinelli, Azambuja, Ricardo Ayache ou Mamão do PT?

• • • • •

PERGUNTA – Os sucessivos reajustes anunciados semanalmente nos preços dos combustíveis, gasolina, etanol, diesel e gás de cozinha, é um castigo imposto as pessoa honestas?

• • • • •

2017 – Se foi ruim o importante é que você sobreviveu, levantou a poeira, suspirou profundamente e, o mais importante, agradeceu a Deus pela superação dos momentos difíceis.

• • • • •

2018 – Não permita que pessoas inescrupulosas continuem usando e abusando do seu voto de confiança enriquecendo as suas custas – aí é preciso que você tenha atitude no momento de consumar o voto na urna.

• • • • •

HEROI? – Seja franco: qualquer atleta, não importa a modalidade esportiva praticada, merece ser rotulado conforme descrição do título? É oportuno lembrar que ele é muitíssimo bem pago independente do resultado alcançado.

• • • • •

SOMBRIA – Mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados, sem perspectiva de melhorar de vida se o governo uma política de estado o mais urgente possível.

• • • • •

HUMOR INTELIGENTE – A nova Escolinha do Professor Raimundo usa o humor para alertar aos poderes. Banana (Polícia), Mamão (Justiça). Moral da piada: A Polícia prende, o Judiciário solta.

• • • • •

CONSULTA POPULAR I – O Ibope realizou no mês de dezembro de 2017 uma pesquisa para levantar a opinião dos moradores de Costa Rica sobre a atual administração do prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

• • • • •

CONSULTA POPULAR II – De acordo com os números auferidos, sua administração é considerada ótima ou boa por 91% dos entrevistados, regular por 7% e ruim ou péssima por apenas 1%.

• • • • •

O SEGREDO - Com o pagamento do 14º e 15º salário para os professores da Rede Municipal de Ensino, Waldeli passou a ser visto nacionalmente como um administrador diferenciado. Resultado: sua aprovação é fantástica!

• • • • •

IMMANUEL KANT

“É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade.”