Ovacionado e vaiado

NOTA DEZ I – O prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, ganhou espaço no Jornal Nacional (Globo) pela administração proficiente que vem empreendendo em benefício da população através da educação.

• • • • •



NOTA DEZ II – Waldeli concedeu para os professores municipais além do 13º, o 14º, 15º, 16º e metade do 17º salários, benefícios impensáveis em tempo de crise que acomete a maioria dos municípios brasileiros.

• • • • •



INSATISFAÇÃO – Os servidores públicos de Mato Grosso do Sul andam reclamando que depois da ‘gorjeta’ de R$ 200, o governador Reinaldo Azambuja ainda não se manifestou sobre o reajuste salarial.

• • • • •

Deurico Ramos/Capital News Alcides Bernal e Marquinhos Trad

OVACIONADOS – Marquinhos Trad (PSD) e Adriane Lopes (PEN), prefeito e vice-prefeita de Campo Grande, foram entusiasticamente aplaudidos quando adentraram ao Palácio Popular da Cultura para a solenidade de posse.

• • • • •



VAIADO – Foi a reação das pessoas assim que foi anunciado o nome do ex-prefeito, Alcides de Jesus Peralta Bernal, do Partido Progressista. A insatisfação popular não poderia ter sido diferente.

• • • • •



SEM SURPRESA – Assim que a primeira consulta de opinião para a sucessão estadual em 2018 foi divulgada pelo Ipems, a maioria já sabia que o sul-mato-grossense está com saudade do ex-governador André Puccinelli.

• • • • •



VOLTA POR CIMA – Derrotado nas urnas para o Governo do Estado, o nome do ex-prefeito da Capital, Nelsinho Trad, do PTB, agora tem a preferência do eleitorado para o Senado, ainda conforme o Ipems.

• • • • •



INCOMPREENSÍVEL – O policial rodoviário federal, Ricardo Hyun Su Moon, por certo desconhece que o papel da polícia “é servir e proteger”. Ele agiu bestialmente ao matar uma pessoa e ferir duas numa discussão no trânsito.

• • • • •



CÉTICO – O jornalista e ex-deputado federal, Sérgio Cruz, vê com certa desconfiança o debutar de vereadores na Câmara Municipal de Campo Grande. Ele espera que não haja festival de besteirol.

• • • • •



RESSUSCITADOS – A prefeita de Dourados, Délia Razuk (PR), revolveu e encontrou na sepultura política dois componentes do seu secretariado: José Elias Moreira e Raufi Marques.

• • • • •



HUMANISTA – O ex-prefeito de Jateí, José Jorge Leite, é um nome que entrou para a história política de Mato Grosso do Sul ao fazer empréstimo pessoal para não deixar à época os professores estaduais à míngua.

• • • • •



ATÉ QUE ENFIM! - Está pronto para ser incluído na Ordem do Dia do Plenário, tão logo sejam retomadas as sessões deliberativas na Casa, o Projeto de Lei do Senado (PLS) 413/2016 Complementar, que limita a cobrança de juros nas operações de crédito a pessoas físicas ou jurídicas.

• • • • •



SIMBOLISMO – O primeiro ato do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira (PSDB) foi o lançamento da ação “Corumbá mais Limpa”, que será desenvolvida em toda a área urbana. A iniciativa não deixa de ser uma crítica à gestão anterior.

• • • • •



WIILIAM SHAKESPEARE

“As palavras são como os patifes desde o momento em que as promessas os desonraram. Elas tornaram-se de tal maneira impostoras que me repugna servir-me delas para provar que tenho razão.”