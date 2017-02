Tamanho do texto

Deurico/Capital News ..

INDIGNAÇÃO I – É como se sente um cidadão catarinense, há anos radicado em Campo Grande, com a classe política brasileira. Ele abriu mão de votar em vereador, deputado estadual e federal e senador da República.

• • • • •

INDIGNAÇÃO II – Por conta das últimas mazelas da Câmara de Vereadores, o eleitor revoltado com a atuação dos políticos defende um legislativo com tão somente com dois vereadores por região.

• • • • •

AGORA SAI I – O prefeito Marquinhos Trad, do PSD, foi a Brasília buscar recursos para assegurar a conclusão do Centro Municipal de Belas Artes. A retomada da obra foi autorizada pelo ministro do Turismo, Marx Beltrão.

• • • • •

AGORA SAI II – O projeto do agora CMBA foi iniciado na gestão do ex-governador Pedro Pedrossian. São de 18 anos de paralisação do prédio inacabado que homenageia o engenheiro Euclydes de Oliveira.

• • • • •

VISITA – Na última terça-feira (31 de janeiro) a vice-governadora Rose Modesto teve um encontro com o presidente da Câmara, Professor João Rocha. Antes ela cumprimentou o vereador Francisco Gonçalves de Carvalho.

• • • • •

IPVA – Deve ter sido a ‘professora’ Dilma Vana Rousseff a pessoa que esclareceu, dissipou todas as dúvidas sobre desconto concedido pelo Governo do Estado aos proprietários de veículos.

• • • • •

EXEMPLAR – O procedimento do ex-presidente da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), Ailton Stropa Garcia, de renunciar ao cargo após ter seu nome citado em ato de improbidade.

• • • • •

CAUTELOSO – Para o governador Reinaldo Azambuja, o juiz aposentado teve uma atitude madura e equilibrada ao renunciar ao cargo. O mesmo não aconteceu com outro membro do primeiro escalão.

• • • • •

O SUBSTITUTO I – A operação Lava Jato tem um novo relator no Supremo Tribunal Federal - o ministro Edson Fachin foi sorteado para substituir Teori Zavascki, morto em acidente aéreo em Paraty (RJ).

• • • • •

O SUBSTITUTO II – A troca ocorre em meio à grande pressão popular por celeridade e punição a políticos corruptos, ao mesmo tempo em que a operação é alvo de críticas de que não estaria respeitando direitos fundamentais dos acusados.

• • • • •

MERA COINCIDÊNCIA - A maioria dos brasileiros considera o presidente Michel Temer como igual ou pior que a ex-presidente Dilma Rousseff. A informação é da pesquisa Pulso Brasil feita pela consultoria Ipsos.

• • • • •

ACORDO - Oposição e situação garantiram continuidade de parceria com o Governo do Estado, em prol de projetos que beneficiem a população e o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul.

• • • • •

FAZ SENTIDO – Está mais do que provado: não existem culpado ou inocente, apenas bons advogados. Assim o PRF Ricardo Hyun Su Moon, autor de crime doloso, descobriu o caminho mais curto para ganhar a liberdade.

• • • • •

VOLTAIRE

“O maravilhoso da guerra é que cada chefe de assassinos faz abençoar suas bandeiras e invoca solenemente a Deus antes de lançar-se a exterminar a seu próximo”.