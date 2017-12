Deurico/Arquivo Capital News André Puccinelli e Reinaldo Azambuja

ESPECULAÇÃO – Existe alguma possibilidade de uma grande composição política inclusive com a participação do PSDB e do PMDB para as eleições de 2018? Em política tudo, absolutamente tudo é fácil.

• • • • •



308 – Por falta única e exclusivamente de voto, a Reforma da Previdência somente irá a plenário no somente no mês de fevereiro de 2018. O presidente Michel Temer não quer correr o risco de ser derrotado.

• • • • •

ALERTA GERAL – O valor do Fundo Eleitoral, definido em R$ 1,7 bilhão, se a população não fizer barulho, será dobrado para R$ 3,4 bilhões. Fazer campanha política com o nosso dinheiro é fácil.

• • • • •

MIMO – O casal Gilmar e Andréia Olarte, acusado de improbidade administrativa quando administrou Campo Grande, conseguiu se ver livre das tornozeleiras eletrônicas.

• • • • •

2018 – O governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, deixou bem claro que o momento não é oportuno para se falar em reeleição. Ele sabe que o quadro político atual tem se revelado desgastante.

• • • • •

EFEITO COLATERAL – Além de ser o agente causador da temida dengue, o mosquito Aedes aegypti foi o responsável direto pela deposição do médico Nelson Tavares do cargo de Secretário de Estado de Saúde.

• • • • •

MINISTRÃO – Carlos Eduardo Xavier Marun tomou posse na sexta-feira (15) no cargo de Secretário de Governo. Houve manifestação contrária aqui no Estado, nada que incomodasse ‘o novo homem de confiança de Temer’.

• • • • •

PREPARADÍSSIMO – A ascensão de Marun ao cargo de Ministro permite o retorno à Câmara Federal do advogado Fábio Trad, do PSD. Trata-se de uma das melhores cabeças políticas de Mato Grosso do Sul.

• • • • •

BASTIDORES – A Coluna foi informada de que os tucanos vão fechar questão em torno de dois nomes para a Câmara dos Deputados: Roseane Modesto e Beto Pereira. É preciso formalizar acordo com os outros pretensos candidatos.

• • • • •

OMBRO AMIGO – A fim de ajudar a projetar a campanha do deputado federal Jair Bolsonaro para a presidência da República, o deputado estadual Coronel David acha prudente concorrer à Câmara Federal.

• • • • •

SEM PERDÃO – Empresas envolvidas em escândalos de corrupção foram banidas de participarem de qualquer contrato de licitação junto ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

• • • • •

SECA POÇO

Um decreto assinado pelo presidente Michel Temer na sexta-feira, reduz em menos de um mês o tempo de início do horário de verão.