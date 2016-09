CAOS – Segundo o médico psiquiatra Marcos Estevão, Campo Grande é uma cidade que não dispõe de centros especializados suficientes para o atendimento de pessoas com problemas psiquiátricos.

CAOS I – Em entrevista concedida a TV Morena, o médico explicou que a rede pública de saúde para funcionar a contento precisaria dispor de, no mínimo, 15 unidades para atender as pessoas.

THE FLASH – Para não deixar nenhum correligionário político sem apoio durante campanha para vereador e/ou prefeito, o senador Waldemir Moka, do PMDB, garante que tem fôlego para superar até Usain Bolt.

SEGUNDO TURNO – De acordo com as pesquisas do Ibope (TV Morena) e Ipems (Correio do Estado), Marquinhos Trad (PSD) e Rose Modesto (PSDB), um dos dois será o futuro prefeito de Campo Grande.

JOGOU A TOALHA – Cansado de “ver o sol nascer quadrado”, Gilmar Olarte renunciou aos cargos de prefeito (?) e vice de Campo Grande. Será que o passo seguinte passa pela delação premiada?

SORRIDENTE – Está o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, apontando pelo jornal Estadão como o segundo melhor administrador do país, apesar da crise que grassa a economia sul-mato-grossense.

SORRIDENTE I – “Fiquei muito satisfeito ao ver publicada no jornal Estadão a pesquisa Ibope sobre a avaliação dos governadores feita entre as capitais, ranking onde ocupo o segundo lugar...

SORRIDENTE II -... Isto é o resultado de um trabalho em equipe feito com responsabilidade, comprometimento e transparência e realizado para a população de todo Estado...

SORRIDENTE III –... E é assim que nós vamos continuar, trabalhando para fazermos de Mato Grosso do Sul um lugar cada vez mais desenvolvido, com mais oportunidades e melhor para se viver”, postou no facebook o governador.

MISERÊ – Candidatos completamente sem dinheiro, liso, sem grana e perspectivas futuras, vão buscar no SUS (Sistema Único de Saúde) apoio psiquiátrico para eventual fobia que acomete os sem voto.

CONSULTORIA – O senador Tião Viana (PT-AC) está pronto para proferir palestra sobre como induzir magistrado a erro. Na fila de cassação, Eduardo Cunha, com certeza absoluta, já deve ter consultado o senador petista.

REPARAÇÃO – Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), por conta da interpretação equivocada do ministro Ricardo Lewandowski, terão de resguardar as garantias constitucionais, para o desespero dos petistas.

MANUTENÇÃO FANTASMA – Uma empresa de Uberlândia, a Trivale Administração, apesar de receber cerca de R$ 1 milhão ao ano para fazer manutenção nos veículos da prefeitura de Bonito, não cumpre o contrato.

MANUTENÇÃO FANTASMA I – Segundo a imprensa local, fotos do estado dos pneus e do laudo de vistoria da ambulância foram distribuídas nas redes sociais revelando a precariedade do veículo.

COINCIDÊNCIA? – Monstros são reais e fantasmas são reais também. Vivem dentro de nós e, às vezes, vencem. (Stephen King)

